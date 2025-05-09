6 Şubat depremlerinin ardından Diyarbakır merkez ve ilçelerinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği "6 Şubat Depremleri Sonrası Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Valilik Hevsel Toplantı Salonu’nda gerçekleşen koordinasyon toplantısına AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, şehirde ve ülke genelinde depremin etkilerinin azaltılması adına önemli mesafeler kat edildiğini söyleyerek, "Oğlaklı bölgemizde adeta yeni, orta ölçekli bir şehir kuruldu. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız olmak üzere katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sahada herhangi bir aksaklık yaşanmıyor, çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. DSİ’nin şehir içi içme suyu projesini AFAD kapsamına alması önemli bir adım oldu. Proje tamamlandığında arıtma tesisiyle birlikte kentin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılanacak. Deprem konutları hızla yükseliyor, kırsalda köy tipi ev çalışmaları da devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar bu gündemi Diyarbakır’ın ajandasından çıkaracağız" dedi.

Toplantıda, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Diyarbakır İl Müdürü İlami Çakmak ise, depremin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, depremin şehre verdiği hasarlar, yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları, konteyner kentlerin mevcut durumu, TOKİ konutları ve kırsalda inşa edilen köy evlerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Çakmak, Diyarbakır genelinde ağır hasarlı 5 bin 411 binadan 4 bin 717’sinin yıkıldığını, ayrıca orta hasarlı 2 bin 372 binadan bin 125’inin yıkımının gerçekleştirildiğini belirtti. Depremin ardından yapılan yardımlar kapsamında AFAD İl Müdürlüğü tarafından toplam 4 milyar 318 milyon 288 bin TL tutarında ödeme ve harcama yapıldığını ifade etti.

Konut ve işyeri inşa süreçlerine ilişkin de bilgi veren Çakmak, il genelinde 17 bin 124 konut ve 251 işyeri olmak üzere toplam 17 bin 375 bağımsız bölümün ihalesinin yapıldığını, hak sahibi olunan toplam konut sayısının 14 bin 374 olduğunu açıkladı. Kurası çekilen konut sayısının ise 7 bin 920 olduğunu kaydetti.

Karayollarından 5,3 milyar TL’lik yol ve altyapı yatırımı

Karayolları 9. Bölge Müdürü İlker Travnaç da, Oğlaklı 1. ve 2. bölge ile çevresinde yürütülen bağlantı yolları ve altyapı çalışmalarına dair sunum gerçekleştirdi. Travnaç, her iki bölgede toplam proje bedelinin 5 milyar 331 milyon TL olduğunu, bugüne kadar yapılan toplam harcamanın ise 2 milyar 986 milyon 259 bin TL seviyesine ulaştığını aktardı. Karayolları 9. Bölge Müdürü İlker Travnaç, her iki bölgedeki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda hızla devam ettiğini açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Sezer, Diyarbakır’ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik sürdürülen iki büyük projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sezer, inşaatı devam eden Diyarbakır İçme suyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali projesiyle, mevcut kapasitesi 3 m/s olan isale hattının 6 m/s’ye çıkarılacağını ve böylece Diyarbakır’a yıllık 94,61 milyon metreküp ilave içme ve kullanma suyu sağlanacağını belirtti. Proje kapsamında 31,5 kilometrelik çelik boru hattı ile bir pompa istasyonu inşa ediliyor. Bugüne kadar 16 kilometrelik hattın döşemesi tamamlandı. Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 57’ye ulaşırken, toplam maliyeti 2,02 milyar TL olarak açıklandı.

Sezer ayrıca, inşaatı tamamlanan Bağlar TOKİ Deprem Konutları İçme suyu İsale Hattı projesi kapsamında, 34,49 kilometrelik boru hattının döşendiğini, üç içme suyu deposu, bir pompa istasyonu ve dört içme suyu kuyusunun hizmete alındığını ifade etti. Bu proje ile 20 bin konutun içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığını kaydetti. Projenin toplam maliyeti ise 1,47 milyar TL olarak bildirdi. Sezer, her iki projeye ilişkin toplam yatırım tutarının 3,49 milyar TL olduğunu belirterek, çalışmaların kentin su altyapısını uzun yıllar boyunca güvence altına almayı hedeflediğini vurguladı.

Toplantıda DİSKİ, DEDAŞ, Diyargaz ve İLBANK yetkilileri de kurumlarının Diyarbakır’da yürüttüğü altyapı, enerji ve yatırım projelerine ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde sürdüğü belirtildi.