Diyarbakır’ın Dicle, Kocaköy, Silvan ve Bağlar ilçelerinde cinayet ve uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezaları olan 4 zanlı, JASAT tarafından yakalanarak tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı, Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde planlı ve titiz çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 2012 tarihinden itibaren aranan, 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş., "eşi kasten öldürme" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.M.S., Dicle, Kocaköy, Silvan ve Bağlar ilçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandı.

Şahıslar, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.