Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 30 yetim ve öksüz çocuğa karne hediye olarak bisiklet hediye edildi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde faaliyet gösteren dernek, Ergani Belediyesi ve TÜMDER öncülüğünde gerçekleştiren proje ile 30 yetim ve öksüz çocuğa karne hediyesi olarak bisiklet verildi. Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey, çocuklara hediye edilen bisiklet için katkı sunanlara teşekkür etti.

12 bin yıllık tarihe pedal çeviren çocuklar, start alanından bitiş alanına gelirken, Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl’ün öncülüğünde Hilar Mağaraları ve Çayönü Tepesi ile ilgili bilgiler paylaştı.