Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybedip, 11 kişinin yaralanmasıyla aileler arasında başlayan husumet barışla son buldu.

Bismil ilçesinin Tekel Mahallesi’nde 20 Ağustos 2023’te kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan husumetin sona ermesi için Bismil Kanaat Önderleri Derneği üyeleri taraflarla görüşüp girişimde bulundu.

Ailelerin barışmaya ikna edilmesi üzerine Köseli Mahallesi Halk Taziyeevi’nde tören yapıldı. Törende, 4 ailenin bazı fertleri, Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barıştı. Törene, Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural, dernek üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.