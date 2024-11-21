Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ilk 10 ayda 479 bin 115 hastaya, toplam 672 bin 637 ağız ve diş sağlığı hizmeti verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2017 yılının nisan ayı itibarıyla hasta kabulüne başlayan Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin, bünyesinde yer alan Kayapınar, Bağlar ve Dağkapı semt poliklinikleri ile birlikte kentin yanı sıra bölgede etkin ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmakta olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2024 yılın ilk 10 ayında hastaneye başvuran 479 bin 115 hastaya, toplam 672 bin 637 ağız ve diş sağlığı hizmeti verildiği, hastane bünyesinde görev yapan 201 hekim ve 36 Uzman Hekim tarafından; protetik tedaviler, ortodontik tedaviler, dişeti hastalıkları tedavileri, restoratif tedaviler, kanal tedavileri, çocuk diş hekimliği tedavileri, ağız, diş ve çene cerrahisi tedavilerinin başarıyla gerçekleştirilmekte olduğu ifade edildi.

Hastane bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından hastaneye gelemeyen hastaların evlerinde diş tedavisi hizmetleri sunulmakta olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca engelli vatandaşların diş tedavilerinin yapıldığı ameliyathaneleriyle de bölgeye ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmekte olduğu kaydedildi.