Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı Muhammed Said Bekir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı Muhammed Said Bekir ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Türkiye’nin her zaman Filistin’in yanında olduğunu ifade etti.

Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Muhammed Said Bekir ise kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür ederek, Türkiye’nin daima Filistin’e yardım eden bir ülke olduğunu söyledi.