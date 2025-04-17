Ankara’nın Ayaş ilçesinde doğalgaz hattı yapımına başlandı.

Bölge halkının yıllardır beklediği doğalgaz yatırımı için tören yapıldı. Ayaş-Bayram Mahallesi, Ulupınar Mahallesi, Yağmurdede Mahallesi, Gökçebağ Mahallesi ve Çanıllı Mahallesi’ni kapsayacak olan doğalgaz altyapı çalışmaları, Emine Tefika Ayaşlı Mahallesi, Bayram köyü yolu ve 86 Evler bölgesinde düzenlenen törenle başladı. Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, yaptığı konuşmada, "Ayaş’ımızı modern enerji altyapısıyla buluşturmak için önemli bir adım atıyoruz. Hemşerilerimizin yaşam kalitesini artıracak bu proje, ilçemize hayırlı olsun" dedi.