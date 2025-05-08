Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Özgür Azer Kurak Anaokulu’nda öğretmenler ve veliler, öğrenciler için anlamlı bir etkinlik düzenledi

Öğrencilerin doğum günlerini kutlamak amacıyla hazırlanan etkinlikte, herkesin bir araya gelmesiyle büyük bir doğum günü pastası yapıldı.

Çocukların mutluluğuna ortak olan öğretmenler ve veliler, hep birlikte renkli bir kutlama gerçekleştirirken, sınıflar çocukların neşesiyle doldu. Etkinlik, çocukların sosyal gelişimine katkı sunmanın yanı sıra okul-aile bağlarını güçlendirmeyi amaçladı.