Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim sergisi, gençlerin sanatsal yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu anlamlı bir etkinlik oldu.

Sergi, Gençlik Merkezi resim eğitmeni ve kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserleri içeriyor. Etkinlik, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi çerçevesinde Diyadin Çarşısı’nda gerçekleştirildi. Sergi ziyaretine Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali de katıldı. Kaymakam Karali, gençlerin eserlerini tek tek inceledi ve onlarla sohbet etti.

Sanatın, gençlerin kişisel gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Karali, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemalettin Koran ve kurum personeli de etkinlikte hazır bulundu