Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kent genelindeki hastanelerin acil servislerine 136 kişinin kurban kesimi sırasında yaralanarak başvurduğunu bildirdi.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, yaptığı açıklamada, bayramın ilk gününde kurban kesimi esnasında dikkatsizlik ve deneyimsizlik sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurduğunu belirtti.

Ağrı merkez ve ilçelerdeki devlet hastanelerinin acil servislerinde gerekli önlemlerin alındığını aktaran Beşer, "İl genelinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde 136 vatandaşımız, kurban kesimi sırasında yaşadıkları kazalar nedeniyle hastanelerimize başvurdu. Yaralıların büyük çoğunluğu el, kol ve bacak gibi uzuvlardan hafif şekilde yaralanmış durumda. Ciddi hayati tehlike taşıyan bir vakamız bulunmamaktadır" dedi.

Beşer, bayram boyunca sağlık ekiplerinin görev başında olduğunu vurguladı.