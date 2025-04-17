Sivas’ın Divriği ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, bitişikteki binaya sıçradı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Güllübağ Mahallesi Garip Baba Caddesindeki B.K.’ya ait müstakil evin çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı ile adrese gelen Divriği Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlandığı evlerde maddi hasar oluştu. Bölgeye gelen İlçe Kaymakamı Resul Tutay incelemelerde bulunurken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.