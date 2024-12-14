Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün’de düzenlenen "Suriye" konulu toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, “Önümüzdeki günler kolay olmayabilir. Ancak Türkiye olarak Suriye halkıyla omuz omuza duracağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün’ün Akabe kentinde Suriye’deki siyasi geçişi ele almak üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas’ın da katıldığı ortak basın toplantısında, “Suriye halkı da bizler gibi yaşamayı hak ediyor: Güvenli, özgür ve müreffeh. Suriye’nin istikrarı bölge ve ötesi için de önemlidir. Hepimizin düzenli, kapsayıcı ve Suriye liderliğinde bir geçiş sürecine ihtiyacı var. Geçiş sürecinde devlet kurumları korunmalı ve gerekirse reforme edilmelidir” dedi.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin her durumda korunması gerektiğine vurgu yapan Fidan, “Suriye’nin zengin sosyal dokusu korunmalıdır. Tüm azınlıklara saygı gösterilmelidir. Buradan Suriyeli kardeşlerimize bir mesaj vermek istiyorum: Bu dönemde birlik, karşılıklı uzlaşı ve uyanıklık gösterilmelidir. Uluslararası toplum tüm bu konularda Suriye’ye gerekli siyasi desteği ve insani yardımı sağlamalıdır” şeklinde konuştu.

Terörizmin geçiş döneminden faydalanmasına asla izin vermeyeceklerini kaydeden Fidan, “Çabalarımızı koordine etmeli ve geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmalıyız. Herhangi bir yanlış adım düzensiz göç akışına ve İsrail’in daha fazla saldırganlaşmasına yol açabilir. Önümüzdeki günler kolay olmayabilir. Ancak Türkiye olarak Suriye halkıyla omuz omuza duracağız” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Türkiye’nin güney sınırları ile ilişkin soru üzerine Fidan, “Tabii ki Türkiye sınır ötesi terörizm tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. Irak ve Suriye topraklarından bir tehdit altındayız. Son 10 yılda PKK bu kaos ortamından, Suriye’deki kaos ortamından faydalanmaya çalışıyor. Kendilerini STF örgütü içerisinde yeniden yapılandırmaya çalışıyorlar. Biz onları oradan çıkarıp, nerede olurlarsa olsunlar PKK terörizmiyle mücadele etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Bugün bölgesel ve uluslararası ortaklar ile birlikte bütün bu konulara nasıl değinmeleri gerektiğini konuştuklarını belirten Fidan, “Türkiye, özellikle şunun altını çizmek istiyorum, Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyan bir ülkedir. Dolayısıyla Suriye’deki Kürtleri PKK’dan ayırmak ve Suriye Kürtlerinin meşru temsilcilerinin Suriye halkı içerisinde Suriye Kürtlerinin haklarını Şam’da savunmasını destekliyoruz. Bizim hedefimiz budur” dedi.