ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles şehrindeki protestolar nedeniyle Sınır Güvenliği Sorumlusu Tom Homan’ın California Valisi Gavin Newsom’u tutuklaması gerektiğine dair açıklamasına destek vererek, "Tom’un yerinde olsam yapardım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletindeki Los Angeles şehrinde izlediği göçmen karşıtı politikalara yönelik düzenlenen protestolar nedeniyle California Valisi Gavin Newsom’u tutuklaması gerektiğini savundu.

Trump, Beyaz Saray’da bir gazetecinin sınır güvenliği sorumlusu Tom Homan’ın California Valisi Newsom’u tutuklaması gerekip gerekmediğine dair sorusuna, "Tom’un yerinde olsam yapardım" yanıtını verdi. Trump ayrıca, "Gavin reklamdan hoşlanıyor. Onu severim, iyi bir adamdır ama son derece beceriksizdir. Bunu herkes bilir. Tek yapmanız gereken, onun inşa ettiği küçük demiryoluna bakmak" ifadelerini kullandı.

"Profesyonel kışkırtıcılar"

Trump, Los Angeles’taki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı protestolara değinerek, göstericiler için "profesyonel kışkırtıcılar" tanımlarını kullandı. Protestoların barışçıl olmadığını savunan Trump, "Bu insanlar sadece düzeni bozmak istiyor" dedi.

Homan geri adım attı

Trump’ın açıklamaların aksine Homan, daha sonra yaptığı bir açıklamada ise geri adım attı. Homan, yaptığı son açıklamada, "Newsom’un tutuklanmasıyla ilgili herhangi bir tartışma olmadı" dedi.

Homan, geçtiğimiz cumartesi günü ABD basınına verdiği röportajda, Vali Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da dahil, göçmenlik yasalarının uygulanmasını engelleyen herkesin tutuklanabileceğini söylemişti.

"Bu otoriterliğe doğru atılmış bir adım"

Vali Newsom, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Trump’ın ve Homan’ın tutuklama söylemine sert tepki göstererek, "Beni nerede bulacağını biliyor" dedi. Newsom, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Amerika’da asla görmek istemediğim bir gün. Demokrat ya da Cumhuriyetçi olmanız umurumda değil. Bu, bir ulus olarak aşamayacağımız bir sınırdır. Bu, otoriterliğe doğru atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı.

"Trump’ı mahkemeye vereceğiz"

Newsom, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka açıklamada, Trump’ın başından beri bir kaos ortamı oluşturmak istediğini dile getirerek, "Bu tam olarak onun istediği şeydi. Alevleri harladı ve şimdi Ulusal Muhafızları görevlendirerek askeri gücü federal hükümet kontrolü altına aldı" demişti. Trump’ın aldığı kararların yasadışı olduğunu savunan Newsom, "Kendisini mahkemeye vereceğiz" demişti.