Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Diş Hekimi Simge Akın, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda, ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Vücut sağlığının ağızda başladığını vurgulayan Akın, ağız ve diş sağlığının vücut sağlığını doğrudan etkilediğini bildirdi.

Ülkemizde 22 Kasım “Dünya Diş Hekimleri Günü”, bu tarihi içine alan haftada “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanıyor. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Diş Hekimi Simge Akın, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla açıklamalarda bulundu. Vücut sağlığının ağızda başladığını, ağız ve diş sağlığının vücut sağlığını doğrudan etkilediğini vurgulayan Akın, “Yılda 2 kez mutlaka diş hekimi kontrolüne gidilmelidir. Dişler sabah kahvaltıdan sonra ve gece uyumadan önce günde en az iki kere olmak üzere 2-3 dakika boyunca fırçalanmalıdır. Ağız ve diş sağlığında etkili diş fırçalama çok önemlidir” dedi.

Diş fırçalama yöntemleri

Etkili diş fırçalama yöntemlerini anlatan Diş Hekimi Akın, “Diş fırçası 45 derece açıyla diş ve diş etinin birleştiği noktaya yerleştirilir. Dişler her zaman diş etinden dişe doğru gelecek şekilde süpürme hareketiyle fırçalanmalıdır. Dişlerin her yüzeyinin fırçalanması çok önemlidir. Ön yüzeyler, arka yüzeyler olmak üzere tüm yüzeyler fırçalanmalıdır. Ardından dilin üst yüzeyini de aynı süpürme hareketi ile fırçalamalıyız. Diş fırçası 3 ayda bir mutlaka yenilenmelidir” diye konuştu.

“Günde bir kez diş ipi”

Ağız ve diş sağlığında dikkat edilmesi gereken bir başka hususunda diş ipi kullanımı olduğuna dikkat çeken Akın, günde bir kez gece uyumadan önce dişlerimizi fırçaladıktan sonra diş aralarını temizlemek için mutlaka diş ipi kullanılmalıdır. Çünkü diş aralarını temizlemede tek başına diş fırçası yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle diş ipi kullanılması çok büyük önem taşımaktadır” dedi.

“Beslenme çok önemli”

Ağız ve diş sağlığının korunmasında beslenme şeklinin büyük önem taşıdığına da vurgu yaparak şu bilgileri paylaştı; “Yüksek oranda şeker içeren besinlerden kaçınılmalı. Gazlı ve şekerli içecekler tüketilmemelidir. Çay ve kahve tüketimi sınırlı olmalıdır. Taze sebze ve meyveler, et, balık, yumurta, baklagiller, beslenme düzeninde mutlaka yer almalı ve bol bol su tüketilmelidir.”

Bebeklerde ağız ve diş sağlığı

Bebeklerde diş sağlığı konusuna da değinen Diş Hekimi Akın, “Ağız ve diş sağlığının korunması küçük yaşta başlar. Küçük yaştan itibaren 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolü yapılmalı, günde minimum 2 sefer diş fırçalanmalı, süt dişleri düşüp daimi dişlerin hepsi tamamlandıktan sonra düzenli diş ipi kullanımı büyük önem taşımaktadır. 3 yaşından itibaren mutlaka içinde flor bulunan diş macunu kullanılmalıdır. Flor diş çürüklerinin önlenmesinde çok önemlidir. Bebeklerde mutlaka emzik ve biberon kullanımından da kaçınılmalıdır. Ağız ve diş bakımı alışkanlığı küçüklükten başlar. Anne ve babalar çocuklarına küçük yaştan itibaren örnek olmalıdır. Çocuklara, ağız ve diş hijyenini kendi sağlayacak yaşa gelene kadar mutlaka yardım edilmelidir” dedi.