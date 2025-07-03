Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi esnaflarından olan Yunis Demirkurt, kendi aracıyla Bartın’dan Çaycuma istikametine seyir halinde geldiği sırada Nebioğlu beldesi sınırlarında direksiyon başında fenalaşınca olduğu yerde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bartın ilinden Çaycuma’ya dönüş yolculuğu yapan Yunis Demirkurt idaresindeki 74 BC 100 plakalı Mazda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucunda aracını Nebioğlu beldesi sınırlarında durdurarak araçtan indi. Araçtan inen Demirkurt, burada yol kenarında çevredeki sürücüler tarafındanölü olarak bulundu.

Olay yerine daha sonra 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk yaptıkları müdahale sonrasında Yunis Demirkurt’un kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Sonrasında ise olay yerinde gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Yunis Demirkurt’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Yunis Demirkurt’un oğlu Haşim Demirkurt’un ise 3 yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybettiği öğrenildi. Demirkurt ailesinin Çaycuma ilçe merkezinde kasaplık yaptığı da ifade edildi.