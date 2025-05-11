Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki Pınarlı Tabiat Parkı’nda, "Orman Benim" projesi çerçevesinde çevre temizliği ve katı atık toplama etkinliği düzenlendi.

Etkinlik Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Etkinliğe Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Kaymakam Duru, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle en fazla artış gösteren afetlerin başında orman yangınlarının geldiğini vurguladı. Etkinlik boyunca öğrenciler ve gönüllüler, ormanlık alanda çevre temizliği yaparak kampanyaya destek verdi.