Dilovası Belediyesi, ilçeye modern ve çok amaçlı bir kent meydanı kazandırmak için çalışmalara başladı. Yeni kent meydanı projesi için 10 Mart’ta ihale süreci başlayacak.

Eski belediye binasının yerine inşa edilecek olan projede, vatandaşların sosyal ve kültürel alan ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. 10 Mart’ta ihaleye çıkacak olan Kent Meydanı projesi, tamamlandığında vatandaşların sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacak. Dilovası’nın yeni kent meydanı, 4 bin 853 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek ve toplam kullanım alanı 7 bin 197 metrekare olacak. Proje kapsamında meydan, 540 gün içinde tamamlanarak ilçenin önemli bir ihtiyacına çözüm getirecek.

Proje, 2 bodrum kat ve zemin kattan oluşacak.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, özellikle gençler ve aileler için hazırlanan sosyal alanlara vurgu yaparak "Gençlerimizin ilgi duyduğu aktiviteleri dikkate alarak e-spor salonu, bowling alanı ve sinema salonları gibi donatıları da projemize dahil ettik. Ailelerimiz için ise Aile Çocuk Merkezi ile çocukların güvenli ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirmesini sağlayacağız. Dilovası’nın yeni Kent Meydanı, her yaştan vatandaşımıza hitap eden bir merkez olacak" dedi.