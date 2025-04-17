Mahir Özgür Damar İlkokulu öğrencileri Didim Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Öğretmenler ve görevli personeller eşliğinde belediye barınağını gezen minik öğrenciler, sevimli dostlarla bir araya geldi. Ziyarette hayvan sevgisi hakkında bilgiler edinen minik öğrenciler, patili dostlarla keyifli anlar yaşadı. Ziyaret hakkında konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Mahir Özgür Damar İlkokulu öğrencilerimiz barınağımızı ziyaret edip, patili dostlarımızla bir araya geldi. Çocuklarımızın hayvan sevgisini küçük yaşta pekiştirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu güzel ziyaret için teşekkür ederiz" dedi.