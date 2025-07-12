Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İçişleri Bakanlığı görevlendirilmesiyle Burdur’un Bucak ilçesine görevlendirilirken, Didim’e ise Konya Akşehir Kaymakamı Mesut Çoban görevlendirildi.

2022 Ağustos ayında Didim’e atanan Kaymakam Can Kazım Kuruca, İçişleri Bakanlığı kararıyla Burdur’un Bucak ilçesine görevlendirildi. 3 yıldır Didim’de Kaymakamlık yapan Kuruca, daha öncede ülkemizi sarsan ve 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremleri sonrasında geçici olarak Adıyaman’da görevlendirilmişti. Adıyaman’daki görevlendirmenin sona ermesinin ardından Kuruca, yeniden Didim’deki görevine dönmüştü.

Kaymakam Kuruca’nın Burdur’un Bucak ilçesine görevlendirilmesi sonrası, Kuruca’nın yerine ise Konya’nın Akşehir Kaymakamı Mesut Çoban ise Didim’e görevlendirildi

Görevlendirmeleri yapılan Kaymakamların kısa sürede yeni bölgelerinden göreve başlayacağı öğrenildi.