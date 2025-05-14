Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Karagömü Ortaokulu’nda "Teknolojinin Karanlık Yüzü" başlıklı bir bilim söyleşisi gerçekleştirildi.

TÜBİTAK koordinesinde düzenlenen "Bilimin Toplumla Buluşması" temalı etkinlikte, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik olarak teknolojinin birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Söyleşide; sosyal medya bağımlılığı, dijital mahremiyet, siber zorbalık ve dijital oyun bağımlılığı gibi günümüzün önemli sorunları üzerinde duruldu. Doç. Dr. Müslim Alanoğlu, teknolojinin bilinçsiz kullanımının özellikle çocuklar ve gençlerin ruh sağlığı, sosyal ilişkileri ve öğrenme süreçleri üzerinde ciddi etkiler ortaya çıkarabileceğine dikkat çekti. Etkileşimli bir şekilde ilerleyen söyleşide Alanoğlu, teknolojiyi tamamen reddetmenin değil; doğru, dengeli ve etik bir biçimde kullanmanın önemini vurguladı., Etkinlik sonunda, okul idaresi tarafından kendisine teşekkür plaketi takdim edilen Alanoğlu, bilimsel farkındalık oluşturma amacıyla benzer etkinliklerin sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti.

Okul Müdürü Mehmet Ali Ayaz, "Doç. Dr. Müslim Alanoğlu’nun katılımı, okulumuz için büyük bir onur ve kazanç olmuştur. TÜBİTAK’ın ‘Bilimin Toplumla Buluşması’ temalı programı çerçevesinde düzenlenen bu etkinlik, öğrenci ve öğretmenlerimiz açısından oldukça verimli ve ufuk açıcı geçti. Alanoğlu’nun özellikle sosyal medya bağımlılığı, dijital mahremiyet, siber zorbalık ve dijital oyun bağımlılığı gibi konulara değinerek, teknolojinin birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini bilimsel temellerle ortaya koyması, öğrencilerimizde ciddi bir farkındalık oluşturdu. Bu tür etkinliklerin, çağın gerekliliklerini anlamaya çalışan gençlerimize rehberlik etmesi bakımından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kıymetli katkılarından dolayı Doç. Dr. Müslim Alanoğlu’na ve bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.