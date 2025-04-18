Konya-Antalya Karayolu Beydiğin Mahallesi’nde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tırın tankerindeki zift yola saçıldı.

Kaza; Konya-Antalya D-687 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre İbradı istikametinden Taşağıl istikametine seyir halindeki tırın Demirkapı Tünelini 6 km geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucunda meydana geldi. Beydiğin Mahallesi Kızıldağ mevkiinde meydana gelen kazada yaralanan olmazken tırın tankerinde bulunan zift yola saçıldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakolu, Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi Manavgat birimi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile kara yolu kısa surede açıldı.