Sakarya’nın Karasu ilçesinde SASKİ’ye ait tanker, önündeki otomobile çarptıktan sonra ters döndü. Kazada tankerde sıkışan sürücü, hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

Kaza, D-650 karayolu Karasu ilçesi Karapınar mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametinde ilerleyen Ömür Erol (47) idaresindeki 54 TN 158 plakalı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (SASKİ) ait tanker, 54 ACM 791 plakalı BMW marka otomobile çarptıktan sonra ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü tanker içinde sıkışırken, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildiği sırada kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden sürücü için SASKİ ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.