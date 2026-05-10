Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ağaç kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan 61 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Vezirköprü ilçesi Kırma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Etli (61) bölgede ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadık Etli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.