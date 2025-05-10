Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü, geride kalan sezon rakip ağlara 46 gol atarken kalesinde ise 24 gol gördü.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden ve sezonu 4. sırada tamamlayan Develigücü, rakip ağlara 46 gol attı. Ligde 30 müsabakaya çıkan kırmızı-siyahlılar, kalesinde gördüğü 24 gole karşılık 46 gol ile cevap verirken, topladığı 58 puanla Play-Off dışında kaldı. Develigücü takımında en fazla gol atan isimler ise Mehmet Turan Karamahmut ile ligin ikinci yarısı öncesinde takımdan ayrılan Eray Ergin oldu. İki futbolcu da 9’ar gole imza atarken Tolga Yıldız 6 gol, kaptan Resul Ekrem Turhan ise 4 golle oynadı. Ali Güzel, Hakan Çıtak ve İbrahim Şahinkaya da 2’şer gol atan isimler oldu.

Buğra Aslan, Reşit Akbulut, Enes Koçoğlu, Osman Cebeci, Mehmet Seçme, Onur Erdem Alpaslan, Mahsun Atmaca da diğer gollere imza koyan isimler oldu.