Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Anneler Günü dolayısıyla hastanede yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek bu özel günlerini kutladı.

Sevginin, sabrın ve fedakârlığın sembolü olan annelere duyulan minneti ifade eden Uzm. Dr. Özkul, annelere çeşitli hediyeler takdim etti.

Hastanenin doğum servisinde gerçekleşen ziyarette, annelerle yakından ilgilenen Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Anneler, hayatımızın her anında karşılıksız sevginin ve özverinin en güzel temsilcisidir. Bugün burada yeni bir hayata merhaba diyen annelerimizi ziyaret etmek, onların sevinçlerine ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk. Siz hayatsınız iyi ki varsınız. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü içtenlikle kutluyorum" dedi.

Ziyaret boyunca hastanede duygusal anlar yaşanırken, yeni anneler gösterilen ilgi ve nazik jestlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Ziyaretlerde Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul’a, Hastane Müdürü Nurten Molla, Başhemşire Yardımcıları Emine Tütüncü ve Melike Şen ile Doğum Servisi hemşireleri eşlik etti.