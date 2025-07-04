Kütahya Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Coşgun ve ekibi, tıp literatüründe nadir görülen büyüklükteki bir mide tümörünü, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan endoskopik yöntemle başarıyla çıkardı.

38 yaşındaki kadın hasta, kanlı kusma ve kansızlık şikâyetleriyle başvurduğu hastanede mide tümörü şüphesiyle KSBÜ Şehir Hastanesine sevk edildi. Yapılan detaylı endoskopik incelemelerde, mide içinde saplı ve yaklaşık 5 santimetre büyüklüğünde, sert yapıda bir nöroendokrin tümör tespit edildi. Operasyon süreci titizlikle planlandı. İlk aşamada, tümörün mideyle olan bağlantı noktasındaki damar yapıları bağlanarak kesildi. Mide içinde serbest hale getirilen tümör, "basket" adı verilen özel bir tel düzenekle yemek borusuna çekilerek ağız yoluyla çıkarıldı. İşlem, yemek borusuna zarar verilmeden gerçekleştirilmesi sayesinde teknik bir başarı örneği olarak değerlendirildi.

Dr. Coşgun, vakayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu boyutta ve sertlikteki bir mide polibinin, endoskopik yöntemle tek parça halinde çıkarılması dünya literatüründe son derece nadir rastlanan bir durumdur. Genellikle bu tür tümörler parçalanarak çıkarılır ya da daha yumuşak dokuda olur. Bu nedenle uyguladığımız yöntem, hem teknik zorlukları hem de vaka özellikleri itibarıyla literatürde yer alma potansiyeli taşıyor" ifadelerini kullandı.

İşlemin üzerinden geçen iki aylık süreçte hastanın sağlık durumunun oldukça iyi olduğu bildirildi. Takibi sürdürülen hasta, herhangi bir komplikasyon yaşamadan iyileşme sürecini tamamladı.