Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından yürütülen istihbarı ve saha çalışmaları neticesinde, 2025 yılı Haziran ayında çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerden 33’ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 19 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Para cezası bulunan 6 kişi ise cezalarını ödemelerinin ardından özgürlüklerine kavuştu.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin korunması, emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla istihbarata dayalı, teknolojik imkânlardan azami ölçüde faydalanarak ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak halkın huzur ve güvenliğini sağlama konusunda azimlerini sürdüreceklerini ifade etti.