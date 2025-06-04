Yaz tatilinde eksiklerini tamamlamak, sınavlara hazırlanmak ve öğrenmeye devam etmek isteyen öğrenciler için Bayburt’ta destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Öğrenciler ve öğretmenler 11-18 tarihleri arasında kurslara başvuruda bulunabilecekler.

Bayburt’ta yaz tatili, destekleme ve yetiştirme kurslarıyla hem eğitici, hem de verimli geçecek. Başvuruların 11 Haziran’da başlayacağı, 18 Haziran tarihinde son bulacağı kursların Temmuz ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor. Kursların verileceği 10 farklı okul, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi, Bayburt Fen Lisesi, Bayburt Lisesi, Bayburt Halk Eğitim Merkezi, Bayburt Ortaokulu, Erdem Beyazıt İmam Hatip Lisesi, Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu, Şehitler Ortaokulu olarak belirlendi.