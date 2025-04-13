Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgül Balık, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Özgül Balık, 1969 yılında Bingöl / Karlıova’da doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Deri ve Zührevi Hastalıkları ihtisasını tamamladı. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde Sağlık İşletmeciliği eğitimini bitirdi.

1992-1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 1996-1997 yıllarında Adıyaman Devlet Hastanesi’nde, 2004-2008 yılları arasında Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde, 2008-2009 yıllarında Gaziantep’te özel bir hastanede, 2009-2012 yılları arasında Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nde hastalarını kabul eden Uzm. Dr. Balık, 2012-2013 yıllarında Gaziantep Oğuzeli Devlet Hastanesi’nde Başhekim, 2014-2015 yıllarında Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015 yılında Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nde, 2020 yılından bu yana Nizip ve Gaziantep’te özel sağlık kuruluşlarında Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı.

Uzm. Dr. Balık’ın uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yedi makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildirileri, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 11 makalesi, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan beş bildirisi bulunmaktadır.

Uzm. Dr. Özgül Balık’ın mesleki ilgi alanları; Mantar Hastalıkları, Sedef Hastalığı (Psoriasis), Egzamalar, Saç ve Tırnak Hastalıkları, Deri Kanserleri, Estetik - Kozmetik Dermatoloji, Ergenlik Sivilceleri ve İzleri, Kriyoterapi, Elektrokoterizasyon, Botoks Tedavisi, Mezoterapi, Altın İğne Uygulaması, PRP, Leke Tedavisi, Gençlik Aşıları, Çocukluk Çağı Egzamaları, Nevus (Ben) Tedavi ve Takibi, Dermatolojik Cerrahi, Lazer Uygulamaları, Eksozom Tedavisi.