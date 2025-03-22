DÜZCE(İHA) – Düzce’de 23 Kasım 2022’de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve ardından yıkılan 24 sınıflı Şehit Özgür Işık İlkokulunun yerine yenisi yapılıyor.

Düzce’nin Hamidiye Mahallesinde bulunan ve 23 Kasım 2022 Düzce depreminde hasar gören 24 sınıflı Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu temel atma töreni Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Vali Selçuk Aslan, "Yeni okul binamızın, çocuklarımıza daha güvenli ve modern bir eğitim alanı sunmasını temenni ediyor, eğitimdeki başarıyı artırmak, çocuklarımızın daha donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak adına atılan bu adımın şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Milletvekili Öztürk ise "Bugün, yeni bir eğitim yatırımının tohumunu attık.

Eğitime verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, Hamidiye Mahallesi’nde temelini attığımız 24 sınıflı Şehit Özgür Işık İlkokulu ile çocuklarımız daha modern ve donanımlı bir eğitim ortamına kavuşacak. Eğitim yatırımı olması elbette çok anlamlı fakat bu eseri daha anlamlı kılan şehidimizin isminin ev sahipliği yapacak olmasıdır.

Evlatlarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sunacak okulumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından okulun temeli dualarla atıldı.