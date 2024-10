Tokat’ta 5,7 büyüklüğündeki Sivas-Yıldızeli merkezli depremin etkilerini simüle eden bir tatbikatla 300 kişilik UMKE, itfaiye ve hastane personeliyle hasta tahliyesi gerçekleştirdi.

UMKE, itfaiye ve hastane personelinden oluşan 300 kişilik grup Zile İlçe Devlet hastanesinde deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği merkez üssü Sivas’ın Yıldızeli ilçesi olan 5,7’lik depremden Tokat’ın ilçeleri de etkilendi. Bu kapsamda Zile İlçe Hastanesinin C bloğu da hasar alarak hastalar tahliye edildi. Film sahnelerini aratmayan tatbikata personelin yanı sıra hasta ve hasta yakınları da katıldı.

Tatbikat kapsamında Sivas’taki depremin ilçelerindeki hastaneyi de etkilediğini söyleyen Hap Başkanı Amine Hatun Ağırman, “Arkadaşlar öncelikle hepinize geçmiş olsun. Ülkemize ve ilçemize tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sivas’ın Yıldızeli ilçesi merkez üssü olan 5,7 depremden ilçemizde hasar gördü. Komşu köylerimizde de aldığımız bilgilere göre yıkımlar var ama henüz hastanemize getirilen hastamız olmadı. Hastanemizin de C bloğunda ağır tahribat var. Şu an için hastalarımızın kontrolünü bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdik. Apandisit ameliyatı olan bir hastamız var. Doğum salonundan getirdiğimiz bir hastamız var. Yine deprem nedeniyle kalp krizi geçiren ne yazık ki kaybettiğimiz bir hastamız mevcut. Onun dışında şu an için hastanemiz tüm personelimizin ve hastalarımızın güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirmiş bulunmaktayız” dedi.

“Tatbikatını gereği gibi yaşadık, inşallah gerçeğini yaşamayız”

Tatbikat hakkında bilgiler veren Armağan, “2024 yılı hastane afet ve acil durum tatbikatını hep birlikte gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Hepinizin emeğine sağlık. Biliyorsunuz ülkemiz ne yazık ki deprem bölgesi. Bu konu hakkında hepimizin bilinçli bir birey olmasını istiyorum. Bundan sonra AFAD sorumlumuz Yılmaz Bey ve diğer arkadaşlarımızla birlikte tatbikatlar konusunda ve farklı projelerle vatandaşımız ve personelimizi bilinçlendirmek adına farklı projelerimiz olacak. Tatbikatını gerçeği gibi yaşadık. İnşallah gerçeğini yaşamayız” diye konuştu.