DENİZLİ (İHA) – Denizli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda emekli olan öğretmenlere plaket takdim edilirken, adaylığı kaldırılan öğretmenlerde yemin ederek görevlerine başladı.

Millet Mekteplerinin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım Öğretmenler Günü, Denizli’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, beraberindeki öğretmenlerle birlikte Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü il kutlama programı Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, protokol, okul müdürleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama programında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı okundu.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, “Öğretmenlik, zamansızlık ve mekansızlıktır. Her mesleğe, her yaşa, her nefese dokunmaktır. Küçük bir sınıfta, kocaman bir dünyayı kucaklamaktır. Çünkü öğretmenlik, insanı insanlık için dokumaktır. Hangi koşulda olursa olsun; bayrak yere düşmeden, son söz söylenmeden, kalemi elinde, bilgisi cebinde, inancı kalbinde Cumhuriyet nesilleri yetiştirmektir. Bu nedenle 24 Kasımlar sıradan bir gün değildir. Türkiye’nin geçmişini tarihiyle kucaklayan, beyaz taşlarını pamuk kalplerde yaşatan, kültürüyle, türküsüyle ve Egeli asil karakteriyle ülkemizin gözbebeği olan Denizli’mizde, sizlerle görev yapmaktan büyük gurur duyuyorum. Eğitimci hassasiyetiyle çocuklarımız için gösterdiğiniz fedakârlık ve çalışkanlık takdirler üstü. Velilerimizin bizlere emanet ettiği gözbebeği evlatları için gösterdiğiniz gayret karşılığı olmayacak kadar kıymetli. Bu nedenle milletimizin vefayla kutladığı 24 Kasımlar siz, öğretmenlerimize çok yakışıyor. Bu bilinçle yerine getirdiğiniz görevinizde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmalarınızı ve azminizi yürekten destekliyor, sizlerle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Her fırsatta gururla söylediğim gibi Denizli eğitimcileri olarak bizler, eğitimin kalbi olan sizler sayesinde büyük ve güçlü bir aileyiz” dedi.

Programda Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun’un emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" ve plaketlerini vermesinin sonrasında adaylığı kaldırılan öğretmenler ’Öğretmenlik Yemini’ ettiler.