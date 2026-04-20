Denizli'den uluslararası bir insani girişime katılım sağlayan Salih Tekin, Ensar Vakfı Genel Merkezi tarafından davet edildiği Global Summit Filosu kapsamında Sumud Filosuna katılmak üzere yola çıktı. Dün Çardak Havaalından hareket eden Tekin, İstanbul üzerinden İtalya'ya geçerek önemli bir sürecin parçası oldu. Sumud Filosuna katılmak üzere yola çıkan Tekin, Denizli'den bu organizasyona katılan tek gönüllü olma özelliğini taşıyor. İtalya'nın güneyinde, Sicilya bölgesinde yer alan Augusta kentine ulaşan Tekin, burada filo hazırlıkları kapsamında düzenlenen eğitim programına dahil oldu. Sicilya'nın önemli liman kentlerinden biri olan Augusta'da gerçekleştirilen eğitimlerin, filoya katılacak gönüllüler için kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Tekin, bulunduğu noktadan paylaştığı mesajında sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, 'Şu an İtalya'nın güneyindeyiz. Augusta Limanı'ndayız. Eğitimler başlıyor. Filoya katılmamıza inşallah bir engel çıkmaz' ifadelerini kullandı. Tekin, filoya ait gemilerin de resmini paylaştı.