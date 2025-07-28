DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Pamukkale ilçesinde hayata geçirilen ‘otobüs yolu’ projesi, esnaf ve vatandaşlar arasında tartışmalara neden oldu. Projenin var olan otopark sorununu daha da artıracağını savunanlar, muhatap bulamadıkları için eylem yapma kararı aldı.

Denizli’de kent içi trafiği rahatlatmak ve toplu taşıma kullanımını artırmak için Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla "Otobüs Yolu" projesi hayata geçirildi. Otobüs yolu uygulamasının kentte ilk kez hayata geçirileceği Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Caddesinde başlayan çalışmalar, esnaf ve vatandaşlar arasında görüş ayrılıklarına neden oldu.

Kentin önemli merkezlerinden olan İstiklal Caddesindeki alışveriş ve ticaret yoğunluğuna dikkat çeken esnaflar, uygulamanın günlük işleyişi güçleştireceğini savundu. Denizli’deki otopark sorununa dikkat çeken esnaf ve vatandaşlar, bu uygulamanın var sorunu daha da derinleştireceğini öne sürdü. Yaşanabilecek sıkıntıları anlatmak için karşılarında muhatap bulamadıklarını ve haklı gerekçelerinin gözmenden gelindiğini iddia eden esnaflar, ileride yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekmek için eylem yapma kararı aldıkları öğrenildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte İstiklal Caddesi, gidiş ve geliş yönünde ikiye ayrılarak bir şerit yalnızca toplu taşıma araçlarına tahsis edilecek. Özel araçların bu şeridi kullanmasına izin verilmeyecek. Uygulamanın hem trafik akışını hızlandırması hem de toplu taşımayı daha verimli hale getirmesi hedefleniyordu.