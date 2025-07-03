Denizli’de müze ve ören yerlerinin yaz dönemi ziyaret saatleri yeniden düzenlendi; Pamukkale ve Laodikya’ya gibi tarihi alanların ve müzelerin ziyaret saatleri uzatıldı.

Denizli’de yaz sezonunun başlamasıyla birlikte müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri yeniden düzenlendi. 1 Temmuz - 1 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni uygulama, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Yaz mevsiminin getirdiği yoğun ziyaretçi talebi ve sıcak hava şartları göz önünde bulundurularak yapılan düzenleme kapsamında, başta Pamukkale ve Laodikya olmak üzere pek çok tarihi alan ile müze, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar ziyaretçilere açık olacak.

Denizli’deki müze ve ören yerlerinin yeni ziyaret saatleri ise Atatürk ve Etnografya Müzesi 08.00 - 20.00, Denizli Kent Müzesi 08.00 - 17.00, Hierapolis Arkeoloji Müzesi 08.00 - 20.00, Laodikya Örenyeri 08.00 - 21.00 şeklinde belirlendi. Pamukkale Hierapolis Örenyerinde ise yaya yolu saat 08.00’de açılırken, Güney Kapısı 06.30’da, Kuzey Kapısı ise 08.00’de ziyaretçilere açılacak. Gündüz bilet satışları saat 18.15’te sona ererken, gece müzeciliği uygulaması saat 19.00’da başlayacak. Gişe kapanışı 21.00, gece müzeciliği ise saat 23.00’te sona erecek.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yerli ve yabancı ziyaretçilere yaz boyunca yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulunarak, özellikle sabah ve akşam saatlerinde tarihi alanların daha rahat gezilebileceğini belirtti.