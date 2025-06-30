Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelindeki kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği Huzur uygulamasında denetlenen 58 işyerinden 15’ine işlem yaptı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı 35 ekip, 97 personel ile kent genelinde kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında huzur uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından 58 işyeri, 483 Türk vatandaşı, 46’sı yabancı uyruklu şahsın sorgusunu gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında yapılan denetimlerde ihlalleri bulunan 15 umuma açık işyeri ve 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 27 şahsa işlem yapıldı. Vize ihlali tespit edilen bir yabancı uyruklu şahıs ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezini ve Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.