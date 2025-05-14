Denizli Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Odası eski başkanlarından Atalay Coza, oda mevcut yönetiminin araç alımı ve iş gezisi adı altında odayı zarara uğratarak, kendilerine rant sağladıklarını iddia etti.

Denizli Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Odası yönetiminin odayı rant kapısı halinde getirdiğini öne süren eski başkanlardan Atalay Coza, "Oda Başkanı A.C. ve yönetim kurulu üyesi Y.G. yaptıkları eylemlerle kamu zararı oluşturmakta ve kendilerine rant elde etmektedirler. Yönetim kurulu üyesi Y.G., yaklaşık 7 ay önce eşi Z.G.’nin üstüne kayıtlı olan 2008 model, 12 yıl ticari taksi olarak kullanılmış, 8 kazaya karışmış, yaklaşık 520 bin kilometredeki ve galericilerin 250 bin TL dahi vermediği aracını piyasada satamayınca, Başkanla anlaşarak odaya 400 bin TL’ye satmıştır. Yönetim kurulu üyesi şahıs, aracını hukuken ne kadar etik olduğu şüpheli satıştan büyük kar elde edilmiştir. Daha önceki başkana, seçim kazanabilmek için bir sürü iftiralardan bulunanların seçimi ne için kazanmak istedikleri ortaya çıkmıştır. Bu aynı yönetim kurulu üyesi Y.G., Denizli Terziler Odasının adını kullanarak, her ay iş gezisi adı altında üyeleri İstanbul’a götürmekte, bu gezilerden edilen kazanç odaya girmeyip Y.G. ve Başkan tarafından paylaşılmaktadır. Bizzat Y.G., kendisi her tur yapıldığında ‘Allah razı olsun üyelerimizden, bu ayda 15-20 bin yolumuzu bulduk’ deyip alay etmektedir" dedi.

"Odalarda başkan maaşı kaldırılmalı"

Kamu zararına neden olup kendilerine rant elde eden oda yöneticileri hakkında gerekli yasal müracaatları yapacaklarını ifade eden Atalay Coza, "Maddi ve manevi büyük sorumluluğu olan bu görevler, sektörlerde ekmek parası için mücadele eden esnaflara faydalı olmak için yapılmalıdır. Bu makamlar asla kişisel çıkarlara alet edilmemelidir. Odalarda başkan maaşı kaldırılmalı, sadece toplantı başına cüzi huzur hakkı verilmelidir. Bugün 2 bin 40 üyesi bulunan Denizli Terziler Odası, ticari taksiden dönme, kazalı bir araca asla layık değildir. Yıllık 2 bin 600 TL aidat ödeyen üyelerin paraları, toplam 5 milyon 200 bin TL yapıyor. Ayrıca muhasebe ücreti, fiş ve fatura satışı, esnaflık belgesi gibi yan gelirlerle bu rakam yıllık 5,5 milyon TL civarı ciro oluyor. Herkesin hakkı olan bir gelirler, böyle çarçur edilmemelidir. Odaları bu şekilde kendilerine rant elde etmek için kullanan yöneticilerin, hem hukuk önünde hem de üyelerin nezdinde yapılacak seçimlerde cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.