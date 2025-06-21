Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde insan kaynakları alanında kendini geliştirmek veya bu alana adım atmak isteyen profesyonellere yönelik özel bir eğitim programı düzenlendi.

Denizli OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Yeni Nesil İnsan Kaynakları Yönetimi’ seminerine, Bölgede yer alan firmaların insan kaynakları biriminde görevli personelleri, firma temsilcileri ve sanayiciler katıldı. İnsan Kaynakları Danışmanı, Eğitmen Selin Tezel tarafından verilen kapsamlı programda, teori ve uygulamayı bir araya getirerek katılımcılara bilgi aktarımının yanı sıra öğrendiklerini hayata geçirme konusunda da rehberlik sağlandı.

Eğitimde katılımcılara yeni iş dünyası ve İK yönetimi, insan kaynakları planlaması, iş analizleri ve iş tanımları, işe alım ve yerleştirme süreçleri, mülakat teknikleri, çıkış mülakatı teknikleri, eğitim yönetimi, oryantasyon yönetimi, yetenek yönetimi, kariyer planlama ve kuşak farklılıklarını yönetmek konularında detaylı bilgiler verildi.