Denizli Büyükşehir Belediyesinin 23 farklı branşta verdiği ücretsiz spor kurs kayıtları 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren www.denizli.bel.tr adresinden online olarak başlayacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin yıl boyu ücretsiz olarak verdiği spor kursları yeni dönem kayıtları 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren başlayacak. Denizli’de 7’den 70’e spor yapmak isteyen herkese 23 farklı spor branş tercihi sunulacak.

Atletizm, bale, basketbol, badminton, cimnastik, futbol, güreş, judo, karate, tekvando, nefes ve farkındalık, okçuluk, pilates, hamile pilatesi, satranç, step aerobik, masa tenisi, tenis, voleybol, yoga, yüzme, zumba ve zumba kids branşlarında verilecek spor kurs kayıtları Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr'den online olarak yapılacak. Kurslar hakkında bilgi almak isteyenler mesai saatleri içerisinde İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin 0 258 211 00 70 ve Yenişehir Spor Merkezi’nin 0 258 373 03 67 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek.