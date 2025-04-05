Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) için ’inanç grubu, hizmet hareketi’ dediği açıklamalarının ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde yaptığı bir açıklamada FETÖ için övücü sözler sarf ettiği görüntülerin ortaya çıkması 15 Temmuz şehitleri ve gazi yakınlarının tepkisine neden oldu. Özel’in terör örgütlerine sahip çıktığını ve bugün de başka bir tehlikeli yolda ilerlediğini dile getiren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, devletin mutlaka zamanı geldiğinde bunun hesabını soracağından şüphelerinin olmadığını söyledi. Gündüz, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sadece 8 ay önce, emniyette görevden alınan FETÖ’cüleri ziyaret eden ve FETÖ’ye "inanç grubu", "hizmet hareketi" diyerek adeta sahip çıkan Özgür Özel, bugün de başka bir tehlikeli yolda ilerliyor.

Özgür Özel’in FETÖ’ye inanç hareketi diyerek masumlaştırması kafalarda soru işaretine sebep olmaktadır. FETÖ ile iş tutan, yerli ve milli komutanlarımıza parmak sallayan, devletimizin bekası ve milletimizin geleceği ile ilgili duruşu ve tavrı olmayan Özgür Özel, Atatürk’ün kurduğu partiyi farklı bir eksene getirmiştir. Devletimizin kritik kurumlarında bulunup Özgür Özel ile iş tutanlar, ona bilgi sızdıran ve çanak tutanlar devlet büyüklerimiz tarafından bilinmektedir. Zamanı geldiğinde gereken mutlaka bu kişilere yapılacaktır" dedi.

"Bunların halkın çıkarlarıyla ilgisi yoktur"

Boykot çağrılarıyla milli ekonomiye zarar vermeye çalışan, yatırımcının güvenini sarsmak isteyen bu zihniyetin ne Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğiyle, ne de halkın çıkarlarıyla uzaktan yakından ilgisi olmadığını dile getiren Gündüz, "FETÖ’yü masum göstermeye çalışan, devletine ve milletine saldıran yapılarla kol kola yürüyen bu anlayış, bugün de sokak çağrılarıyla kaos üretmeye çalışmaktadır. Ancak milletimiz her şeyin farkındadır. Şehit ve gazi aileleri olarak devletimizin, bayrağımızın ve milli ekonomimizin yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.