Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği beslenme yardımı projesiyle hem ailelerin yükünü hafifletti hem de çocuklara umut oldu.DENİZLİ (İGFA) - 2024 yılı Aralık ayında başlayan “Beslenme Desteği Programı” kapsamında, kent genelinde 223 ilkokulda birinci sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan sağlıklı beslenme çantaları, 7 ay boyunca 2 bin 226 haneye ulaştırıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen bu destek, sürekli artan gıda fiyatları nedeniyle zorlanan dar gelirli ailelere yönelik hazırlandı. Sadece bir gıda yardımı olmanın ötesinde, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunan önemli bir sosyal destek projesi olarak öne çıktı. Beslenme çantalarında, çocukların günlük besin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik temel gıdaların yanı sıra sağlıklı atıştırmalıklar ve gelişimlerini destekleyici mevsim meyveleri yer aldı. Böylece çocukların sağlıklı beslenmesi sağlanırken, ailelerin ekonomik yükü de önemli ölçüde azaldı. Bu destek sayesinde minikler, daha zinde ve verimli bir eğitim süreci geçirme imkanı buldu.

EĞİTİME EŞİT BAŞLANGIÇ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, aileler ve eğitim camiasından büyük takdir toplayan projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve eğitim hayatına eşit koşullarda başlaması önceliğimizdir. Bu yolda atılacak her adımı çok kıymetli görüyoruz” dedi. Ayrıca, programın 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da devam edeceği; destek verilen öğrenci sayısının artacağı ve sadece birinci sınıf öğrencilerinin değil, bu yıl ikinci sınıfa geçen öğrencilerin de aynı destekten faydalanmaya devam edeceği belirtildi.