Denizli Büyükşehir Belediyesi, “Esnafın Yanındayız” projesi kapsamında kent genelindeki berber esnafına yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Proje kapsamında, Denizli ili sınırları içerisinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunan berberlere ücretsiz penuar (kesim önlüğü) dağıtımı başladı.

“ESNAFIN YANINDAYIZ” PROJESİ KAPSAMINDA BERBERLERE PENUAR DAĞITIMINA BAŞLANDI

Berber esnafının hijyen koşullarını iyileştirmek ve günlük faaliyetlerinde onlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen penuar dağıtımı, hem vatandaş memnuniyetini artırmak hem de yerel esnafı desteklemek hedefiyle gerçekleştiriliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, belirlenen program çerçevesinde işyerlerine tek tek giderek penuar teslimlerini yapıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ESNAF ODAKLI SOSYAL DESTEK ADIMI

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bu çalışma sayesinde, berberlerin mesleklerini daha hijyenik koşullarda icra etmeleri ve müşteri memnuniyetini yükseltmeleri amaçlanıyor. Proje kapsamında hazırlanan penuarlar, belediye ekipleri tarafından doğrudan berber dükkanlarına ulaştırılıyor. Penuar dağıtımı, belirlenen takvim doğrultusunda il genelindeki işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunan berberleri kapsayacak şekilde devam edecek.

