DENİZLİ (İHA) – Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hayvan barınağıyla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğu belirtilerek; “Barınağımızın kapıları sadece Denizli halkına değil tüm Türkiye’ye açıktır” denildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 17 Kasım 2024 günü sosyal medya platformundan bir kullanıcının kendi hesabından canlı yayın yaparak, Denizli Büyükşehir Belediyesine yönelik asılsız iddialar üzerinden yıpratma ve karalama kampanyasına imkan sunduğu belirtildi. Söz konusu paylaşımı yapan kişilerin hayvanlara bakmadığı için işten çıkartılan bir personel olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkında sokak hayvanlarının zehirlendiği ve ölüme terk edildiği yönündeki iddialar tamamen art niyetli, gerçekle bağı olmayan, kışkırtma amaçlı olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Göreve geldiğimiz 4 Nisan 2024’ten itibaren barınağımızın tüm kapıları vatandaşlara açık olan, bilgi paylaşımında şeffaf ve sorgulanabilen bir hizmet anlayışı ile çalışmaktadır. Haftanın 6 günü sadece Denizli halkına değil, tüm Türkiye’ye ziyarete kapılarımız açıktır. Pazartesi günleri ise tesis genel temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldığı için vatandaşların ziyaretine kapalıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana yapılan kısırlaştırma ve tedavi sayısı yüzde 30’un üzerinde artmıştır. 2024’ün ilk 3 ayında tesisimizde ortalama 235 can dostun kısırlaştırma işlemi yapılırken, göreve geldiğimiz 4 Nisan 2024’ten itibaren aylık ortalama 306 sokak hayvanının kısırlaştırma işlemleri gerçekleştirilmektedir. 2024’ün ilk 3 ayında tesisimizde 2000 sokak hayvanı rehabilite edilirken, 4 Nisan 2024’ten itibaren aylık ortalama 2685 sokak hayvanının tedavisi yapılmaktadır.

Söz konusu yayında yer alan Hidayet İ. kurumumuzda tüm uyarılara rağmen görev alanındaki hayvanlara bakmaması, sorumluluklarını yerine getirmemesi, amire itaatsizlik gibi disiplin suçları neticesinde Disiplin Kurulu tarafından 27 Eylül 2024 tarihinde iş akdine son verilmiştir. Söz konusu yayında yer alan Vesile N. ise kurumumuzda son 4 aydır raporlu olduğu için işe gelmemiştir. 8 Kasım 2024’te kendi isteğiyle emekli olan personeldir. 4 Nisan 2024 tarihinden önce çekilen ve daha önce sosyal medyada kullanılan 2016-2017 yıllarına ait görüntüler suiistimal ve karalama amaçlı olup, kasıtlı olarak servis edilmektedir. Amaçları hayvanları korumak değil, art niyetli çaba içerisindedirler.

Merkezefendi Belediyesi ile yaptığımız mama protokolü kapsamında satın aldığımız mama ve hazır mamalarla birlikte aylık toplam 4 ton mama dağıtımı yapmaktayız. 4 Nisan 2024’ten sonrada ilk kez ilçelerimizde bulunan sokak hayvanlarına mama desteği vermeye başladık. Buldan ilçemizde ise barınak inşası çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Tesisimiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce 15 günde bir rutin denetimlerle kontrol edilmekte olup 14 Kasım 2024 tarihinde son denetim gerçekleştirilmiştir. Denizli Veteriner Hekimler Odası ile cerrahi operasyon anlaşması 8 Temmuz 2024’te yapılmış olup, can dostlarımızın daha sağlıklı olmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nda 40 personelimiz hizmet vermekte olup, tesisimizde gizli saklı yasal olmayan herhangi bir işlemin yapılması mümkün değildir. Göreve geldiğimiz günden bugüne hizmet kalitesi ve sunulan imkanlar artarak devam etmektedir.

Yaptığı tüm çalışmalarla çevreyi ve yaşadığımız dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımızı koruyan doğa dostu Denizli Büyükşehir Belediyesi, can dostlarımızın mutluluğu için çalışmaktadır. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da sokak hayvanlarımızın sağlığı ve huzuru için gayret etmeye devam edeceğiz. Belediye olarak şehrimizde yaşayan her canlının yaşam hakkı olduğunu ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sosyal medyada tarafımıza yapılan haksız yorumları kabul etmiyor, sokakta yaşayan dostlarımızın bakım ve tedavisini belediye olarak hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Denizli’de yaşayan her cana emanet gözüyle bakan Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal medyada kurumumuz hakkında asılsız iddiaları paylaşan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızın da bilinmesini isteriz. Barınağımızın kapıları sadece Denizli halkına değil tüm Türkiye’ye açıktır. Tüm hayvan dostlarını ziyarete bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.