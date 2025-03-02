Mikroplastiklerin insan sağlığına zararları hakkında bilgiler veren Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, deniz ürünleri tüketimi, içme suyu ve hava yoluyla mikroplastiklere maruz kalmanın mümkün olduğunu söyledi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, mikroplastikler ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. Mikroplastiklerin deniz ürünleri tüketimi, içme suyu ve hava yoluyla bulaşabileceğini belirten Dr. Sarıkaya, Mikroplastiklerin içerisinde bulunan kimyasalların özellikle hamile ve gelişme çağındaki çocuklar için riskli olduğunu söyledi. Mikroplastiklerin vücutta ciddi zararların oluşturduğunu ifade eden Dr. Sarıkaya, hormonal denge bozulması, bağışıklık sistemi bozulması, kanser riski ve solunum problemlerinin meydana gelebileceğini kaydetti.

"Özellikle gelişme çağındaki çocuklar ve hamile kadınlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir"

Mikroplatiklerin deniz ürünleri tüketimi, içme suyu ve hava yoluyla bulaşabileceğini söyleyen Dr. Sarıkaya, "Mikroplastikler, solunum, sindirim ve deri yoluyla insan vücuduna girebilir. Özellikle deniz ürünleri tüketimi, içme suyu ve hatta hava yoluyla mikroplastiklere maruz kalmak mümkündür. Araştırmalar, mikroplastiklerin insan kanında, akciğer dokusunda ve hatta plasenta gibi hassas organlarda tespit edildiğini göstermiştir. Mikroplastikler, üretim süreçlerinde kullanılan ve çevrede biriken toksik kimyasalları emebilir. Bu kimyasallar vücuda girdiğinde hormonal dengeleri bozabilir, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir ve hatta bazı durumlarda kanser riskini artırabilir. Mikroplastiklerin solunması veya sindirilmesi, vücutta enflamasyon ve hücresel hasara yol açabilir. Bu durum uzun vadede kronik hastalıkların gelişimine zemin hazırlayabilir. Özellikle solunum yoluyla alınan mikroplastikler, akciğer dokusunda birikerek solunum problemlerine neden olabilir. Mikroplastikler, sindirim sistemine girdiklerinde bağırsak bariyerine zarar verebilir ve bağırsak geçirgenliğini artırabilir. Bu durum, toksinlerin ve zararlı mikroorganizmaların kana karışmasına neden olabilir. Ayrıca, bağırsak mikrobiyotasının dengesini bozarak sindirim problemleri ve bağışıklık sistemi sorunlarına yol açabilir. Mikroplastiklerin yapısında bulunan bazı kimyasallar, endokrin sistem üzerinde bozucu etki gösterebilir. Bu hormon bozucu kimyasallar, özellikle gelişme çağındaki çocuklar ve hamile kadınlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir" dedi.