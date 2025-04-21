Bayburt’un Demirözü ilçesinde su üzerine toplantı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Yasin Şahin başkanlığında İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez, belde ve köylerde bulunan içme suyu kaynakları ile depolarının uygunluğunun değerlendirildiği koordinasyon toplantısında bir araya gelindi.

Toplantıda belediyelerin ve İl Özel İdaresi’nin yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek sağlıklı içme suyunun vatandaşlara ulaştırılmasının asli görev olması gerektiği vurgulandı.