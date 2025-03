21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’ni aktif olarak kullanan özel bireyler için ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi iş birliğinde ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nin müdavimi olan down sendromlu bireyler, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde ağız ve diş sağlığı taramasından geçti. ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile işbirliğinde gerçekleştirilen taramadan geçen özel gereksinimli bireyler, tedavi süreçleri hakkında bilgilendirildi. Down sendromlu bireylere, Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu, ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın ve görevli personel ile aileleri eşlik etti.

"Ağız ve diş sağlığı yaşam kalitesini artırıyor"

ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, down sendromlu bireyleri ve ailelerini makamında ağırlayıp, ağız ve diş sağlığının önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Akın, "Bu tür taramalar, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya önemli bir katkı sağlarken, önleyici sağlık hizmeti açısından da büyük ehemmiyet taşıyor. Zira ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın önemli bir parçasıdır ve bu tür etkinliklerle hem bireylerin hem de ailelerinin sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Engelli bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyoruz"

Etkinlikle ilgili konuşan Belediye Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu, "Alanya Belediyesi olarak engelli bireylerin yaşamlarını daha sağlıklı kılmak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Özellikle diş rahatsızlıklarıyla ilgili ailelerden gelen talepler doğrultusunda, ALKÜ ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik sayesinde birçok sağlık problemine hızlıca müdahale edildi. Ayrıca, ön görülen bazı sorunlara ise erken teşhis ve müdahale imkanı oluştu. Engelli vatandaşlarımızın erişilebilir sağlık hizmeti alabilmeleri için her zaman yanlarında olacağız" dedi.