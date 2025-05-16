Muğla’nın Datça ilçesinde 68 santimetre boyundaki balon balığı, karaya vurmuş halde bulundu.

Muğla’nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi’ndeki Hayıtbükü Sahili’nde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya savrulmuş bir balıkla karşılaştı. Yapılan incelemede, karaya vuran balığın zehirli türlerden biri olan balon balığı olduğu belirlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği ölçümlere göre 68 santimetre uzunluğunda olduğu tespit edilen balon balığının, boyutuyla şimdiye kadar Datça kıyılarında tespit edilen en büyük balon balığı olduğu bildirildi. Tehlikeli türler arasında yer alan ve insanlar için ciddi risk oluşturabilen balon balığı, belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.