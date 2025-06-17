Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi bir araya gelerek kitap okudu.

Darıca Kaymakamlığı’nca hayata geçirilen ’Kocaman Okuyor’ projesi, 15 Temmuz Şehitler Stadı’ndaki final etkinliğiyle sona erdi. Yüzlerce öğrencinin aynı anda kitap okuduğu etkinlik, ilgi gördü. İlçe genelindeki tüm okul kademelerinde yürütülen proje kapsamında, öğrenciler, öğretmenler ve veliler aylar boyunca kitap okuma faaliyetlerine katıldı. Her ay belirli sayfa hedefini tamamlayan öğrencilere ödüller verildi, veliler arasında da özel yarışmalar düzenlendi. Projenin final etkinliğinde ise stadı dolduran yüzlerce öğrenci, aynı anda kitap okuyarak farkındalık oluşturdu. Etkinliğe öğretmenler, veliler ve ilçe protokolü de katılarak öğrencilere destek verdi.

Programda konuşan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, "Kitap okumak bir milleti aydınlığa, bir bireyi ise farkındalığa taşır. Gelişmiş toplumlar, çok fazla kitap okuyan toplumlardır. Kitap okuma oranlarını karşılaştırdığımız zaman bizim verilerimiz ne yazık ki iyi değil. Biz de kitap okuma oranlarını arttırmak için çalışma başlattık. Tüm vatandaşların kitapla olan bağını güçlendirmek, okuma kültürünü oluşturmak, kitap okuma alışkanlığını hayat tarzı haline getirmek amacımız" dedi.

Program, projeye katkı sağlayan okullar ve dereceye giren öğrencilere ödül takdimi ile sona erdi.