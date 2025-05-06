Darıca Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Çocuk oyun gruplarından spor aletlerine, oturma alanlarından yürüyüş yollarına kadar birçok noktada kapsamlı bakım gerçekleştiren ekipler, parkların daha temiz, güvenli ve kullanışlı hale gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca, mevsimlik çiçek dikimleriyle yeşil alanlara estetik bir görünüm kazandırılıyor.

Darıca Belediyesinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebileceği alanları daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza baharla birlikte hız verdik. Amacımız Darıca’da yaşam kalitesini artırmak ve doğayla iç içe bir şehir ortamı sunmak" denildi.