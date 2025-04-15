Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kardeş şehir ilişkileri kapsamında Bosna Hersek’in Gracanica şehrini ziyaret etti. İki şehir arasında yıllardır süregelen dostluk ve işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette kültürel bağlar ve ortak projeler ele alındı.

Darıca Belediyesi, kardeş şehir ilişkileri kapsamında Bosna Hersek’in Gracanica şehrine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. İki şehir arasında yıllardır süregelen dostluk ve iş birliğini pekiştirmek amacıyla yapılan ziyarette, kültürel bağlar ve ortak projeler masaya yatırıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve beraberindeki heyet, Gracanica Belediye Başkanı Sadmir Dzebo ve meclis üyeleri tarafından karşılandı. Görüşmelerde iki şehir arasında sosyal, kültürel ve belediyecilik alanlarında atılabilecek adımlar değerlendirilirken, geçmişte yapılan iş birliklerinin olumlu etkileri memnuniyetle dile getirildi.

"Aramızda sadece kardeşlik protokolü değil, gönülden gelen bir bağ var"

Ziyaret kapsamında heyet, Bosna’nın efsanevi lideri ve "Bilge Kral" olarak anılan Aliya İzetbegoviç’in Saraybosna’daki mezarını da ziyaret etti. Mezar başında dualar okunarak, hem Bosna halkına hem de İslam dünyasına öncülük etmiş bir liderin hatırası yad edildi. Aliya’nın fikirlerinin ve mücadelesinin iki halk arasında güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, burada yaptığı açıklamada, "Aliya İzetbegoviç sadece Bosna’nın değil, tüm mazlum coğrafyaların sesi olmuş bir liderdir. Onun izinden gitmek, adalet, kardeşlik ve insanlık onurunu savunmaktır. Bosna ile aramızda sadece kardeşlik protokolü değil, gönülden gelen bir bağ var. Bu ziyarette bunu bir kez daha hissettik" dedi.

"Birlikte yürümeye devam edeceğiz"

Ziyaretin her aşamasında Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihi ve kültürel birlikteliğin altı çizildi. Ortak geçmişe dayanan bu güçlü bağın, geleceğe taşınmasında Darıca ve Gracanica’nın kardeş şehir ilişkisinin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Gracanica ile kardeşliğimiz, sadece imzalanan bir kağıt değil, yürekten bir dayanışmadır. Ortak tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmak bizim için bir görevdir. Gönül coğrafyamızla birlikte yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kardeş şehir ilişkilerinin güçlenmesi ve yeni projelerle desteklenmesi adına gelecekte daha sık bir araya gelme konusunda fikir birliğine varılırken Muzaffer Bıyık, kendilerini sıcak bir şekilde ağırlayan Gracanica Belediye Başkanı Sadmir Dzebo ve heyetine teşekkür etti.